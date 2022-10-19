"Священные коровы": стало известно, от чего не готов отказаться Евросоюз Фото: REUTERS

В рамках поддержки Украины ЕС разрывает экономические связи с Россией, но некоторые европейские страны не готовы пожертвовать рядом отраслей. Об этом в среду, 19 октября, пишет газета The New York Times.

«Бельгийцы оберегают торговлю российскими алмазами. Греки беспрепятственно перевозят российскую нефть. Франция и несколько других стран по-прежнему импортируют российский уран для атомных электростанций», — говорится в материале.

Отмечается, что данные отрасли не попали в санкционные списки. В статье говорится, что в Евросоюзе есть «священные коровы», которыми не готовы пожертвовать.

Ранее сообщалось, что в новый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) может войти запрет на импорт бриллиантов из России. Об этом рассказывала газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов. Ожидалось, что среди предлагаемых мер будут ограничение цен на российскую нефть, расширение списка санкций против российских физических лиц, а также запрет на импорт российских бриллиантов и других предметов роскоши.

До этого сообщалось, что три страны Евросоюза поставили под сомнение целесообразность запрета на транспортировку российской нефти по миру. Об этом сообщили европейские дипломаты. По информации Bloomberg, Греция, Кипр и Мальта «подняли вопрос относительно запрета на транспортировку нефти между третьими странами». Как считают в этих государствах, подобный запрет может лишь сыграть на руку конкурентам Евросоюза. Позже сообщалось, что Греция и Кипр больше не выступают против ограничения цен на российскую нефть, перевозимую по морю.