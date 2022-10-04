Греция и Кипр сняли возражения против проекта введения Евросоюзом потолка цен на российскую нефть Фото: Shutterstock

Греция и Кипр больше не выступают против ограничения цен на российскую нефть, перевозимую по морю, сообщает портал Euractiv.

"Греция и Кипр в понедельник отказались от своих возражений, теперь только Мальта выступает против", - говорится в сообщении портала, который ссылается на осведомленные источники.

Ранее сообщалось, что три страны Евросоюза поставили под сомнение целесообразность запрета на транспортировку российской нефти по миру. Об этом сообщили европейские дипломаты. По информации Bloomberg, Греция, Кипр и Мальта «подняли вопрос относительно запрета на транспортировку нефти между третьими странами». Как считают в этих государствах, подобный запрет может лишь сыграть на руку конкурентам Евросоюза.

Как писал сайт KP.RU, министры финансов стран G7 согласились ввести лимит цен на российскую нефть. Ограничения введут с целью снижения доходов РФ и способности Москвы финансировать боевые действия.

После этого ЕК заявила о намерении работать с государствами Евросоюза, чтобы лимит цен на российскую нефть, согласованный в рамках G7, был введен во всем ЕС.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявлял, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат установление потолка цен на российское топливо.

Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрохович в беседе с "Комсомольской правдой" заявил, что прекратить поставки нефти в те страны, которые согласятся установить предельные цены на российскую нефть — это правильное и ожидаемое решение.