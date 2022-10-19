Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины 19 октября 2022 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в среду, 19 октября, в нескользких регионах Украины, в том числе в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожья и Донецкой Народной Республики.

«Внимание! Кировоградская область. Воздушная тревога», - написал глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в своем Telegram-канале.

Подобное сообщения в своих Telegram-каналах опубликовали главы Полтавской и Черкасской областей Дмитрий Лунин и Игорь Табурец, а позже в Полтавской области второй раз была также объявлена о воздушной тревоге.

Напомним, на прошлой неделе и на этой неделе, украинские СМИ сообщали, что воздушная тревога звучит по всей Украине, в том числе и в Киеве. В субботу, 15 октября, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе по одной из общин области.