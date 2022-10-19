Путин и Эрдоган договорились создать газовый хаб в Турции Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским лидером Владимром Путиным о создании газового хаба на территории Турецкой Республики.

«На последней нашей встрече с господином Путиным мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию», – сказал политик на собрании своей партии в парламенте страны.

Как писал сайт KP.RU, президент России в ходе двухсторонней встречи с Эрдоганом предложил создать в Турции газовый хаб. Как заявил российский лидер, Анкара и Москва могли бы спокойно регулироват» цены на нормальном, рыночном уровне без всякой политической окраски. По его словам, текущая стоимость голубого топлива является заоблачной.

До этого в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» Путин заявил, что Россия могла бы переместить в Турцию утраченный в ходе диверсий на «Северных потоках» газовый хаб, который необходим для поставок в Европу.