Российские войска нанесли новые удары по объектам военного управления Украины Фото: REUTERS

Вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры Украины, сообщает Министерство обороны РФ.

«В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило о том, что российские войска продолжают наносить удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявлял, что нанесение новых массированных ракетных ударов по Украине в настоящее время не требуется. По его словам, на данный момент перед российской армией стоят другие задачи.