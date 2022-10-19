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Политика19 октября 2022 11:34

Российские войска нанесли новые удары по объектам военного управления Украины

Все цели успешно поражены, отметили в Минобороны РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска нанесли новые удары по объектам военного управления Украины

Российские войска нанесли новые удары по объектам военного управления Украины

Фото: REUTERS

Вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры Украины, сообщает Министерство обороны РФ.

«В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило о том, что российские войска продолжают наносить удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявлял, что нанесение новых массированных ракетных ударов по Украине в настоящее время не требуется. По его словам, на данный момент перед российской армией стоят другие задачи.