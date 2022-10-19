Срочников не будут направлять на спецоперацию из-за введения военного положения в новых регионах России Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Призванные на срочную службу не будут направляться в зону проведения спецоперации на новых территориях России в связи с объявлением в них военного положения, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Нет, не будут. До этого было определено, где могут принимать участие срочники», – сказал парламентарий журналистам.

Напомним, в среду, 19 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой, Луганской народной республиках, Запорожской и Херсонской областях. Решение главы государства вызван применением против территориальной целостности Российской Федерации вооруженной силы.

Совфед утвердил указ президента о введении военного положения в новых регионах России.

Сайт KP.RU разбирался, что значит введение военного положения в новых регионах России.