Зеленский подтвердил уничтожение трех объектов критической энергетической инфраструктуры Украины

Зеленский заявил о поражении трех объектов критической инфраструктуры Украины. Фото: REUTERS

Три объекта критической инфраструктуры были уничтожены на Украине в среду 19 октября. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он разместил сообщение в своем Telegram.

«Есть новые повреждения критической инфраструктуры. В течение суток три энергетических объекта были уничтожены», - сообщил Зеленский.

Украинский президент пообещал, что для восстановления электроснабжения будет сделано все возможное, но попросил с утра четверга максимально сократить потребление электроэнергии в четверг 20 октября.

«Необходимо уже с 7 утра особенно ответственно отнестись к потреблению энергии. Пожалуйста, не включайте лишнюю электротехнику, ограничьте использование техники, которая требует много энергии», - написал Зеленский, отметив, что таким образом можно сократить периоды отключения электричества.

Ранее в Киеве сообщили о повреждении около 40% энергоинфраструктуры Украины. Об этом заявил глава центра исследования энергетики Александр Харченко.

Также российские войска нанесли новые удары по объектам военного управления Украины. Все цели успешно поражены, отметили в Минобороны РФ.

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