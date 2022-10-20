Полянский назвал заявления о поставках Ираном беспилотников в Россию дезинформацией и поводом для давления

Дмитрий Полянский опроверг обвинения в том, что Иран поставляет России беспилотники для использования в украинском конфликте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления Запада о том, что Иран поставляет России беспилотные летательные аппараты, являются дезинформацией и надуманным предлогом для оказания давления на Россию и Иран. Об этом в среду 19 октября заявил зампострпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В то же время западные страны, распространяя подобную дезинформацию, пытаются отвлечь внимание от своей вовлеченности в украинский конфликт, добавил Полянский.

«Они пытаются отвлечь внимание международного общества от их де-факто участия в конфликте на Украине. Вы все видели сообщения о передаче новых вооружений Западом», - цитирует Полянского ТАСС.

Дмитрий Полянский отметил, что Запад также безосновательно обвиняет Иран в нарушении резолюции СБ ООН 2231.

Ранее Иран в СБ ООН заявил, что не поставлял России беспилотники для использования в украинском конфликте.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет данных о покупке беспилотников у Ирана.

Ранее сообщалось о применении в ходе спецоперации на Украине российских беспилотников «Герань-2». Что известно о новом чудо-оружии, читайте здесь на KP.RU.