В Израиле предрекли конец гегемонии США Фото: REUTERS

Переориентация внешней политики России на Восток покончит с гегемонией Соединенных Штатов на мировой арене и даст начало новому многополярному миропорядку. Об этом пишет израильская газета Jerusalem Post.

"Это не новая холодная война, а скорее глобальный сдвиг: от евроцентричного мира, уходящего корнями в колониальное господство и мировые войны, от мира, где США, будучи глобальным гегемоном, насаждали свой порядок — к новому многополярному миропорядку, который возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их друзья", - говорится в публикации.

Израильские журналисты также обратили внимание, что Москва налаживает тесное сотрудничество не только с Пекином, Анкарой и Тегераном. В числе потенциальных партнеров России также называются Пакистан, страны Средней Азии и Персидского залива.

Издание также полагает, что Кремль может использовать гнев Вашингтона на Саудовскую Аравию для налаживания еще более тесных отношений с Эр-Риядом.

Как ранее писал сайт KP.RU, китайский журналист Хэ Чжигао заявил, что позиция Соединенных Штатов в отношении конфликта на Украине указывает на их стремление сохранить и усилить свою гегемонию в мире.

По его оценке, стремление США укрепить свое влияние на ЕС идет в разрез с интересами самой Европы, которая выступает за международную систему сотрудничества.

Напомним, президент России Владимир Путин выразил уверенность, что мир становится по-настоящему многополярным, и заметную роль в этом процессе играет Азия.

В частности, российский лидер выделил большое влияние Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).