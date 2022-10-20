Переориентация России на Восток положит конец гегемонии США

В Израиле предрекли конец гегемонии США
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Переориентация внешней политики России на Восток покончит с гегемонией Соединенных Штатов на мировой арене и даст начало новому многополярному миропорядку. Об этом пишет израильская газета Jerusalem Post.
"Это не новая холодная война, а скорее глобальный сдвиг: от евроцентричного мира, уходящего корнями в колониальное господство и мировые войны, от мира, где США, будучи глобальным гегемоном, насаждали свой порядок — к новому многополярному миропорядку, который возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их друзья", - говорится в публикации.
Израильские журналисты также обратили внимание, что Москва налаживает тесное сотрудничество не только с Пекином, Анкарой и Тегераном. В числе потенциальных партнеров России также называются Пакистан, страны Средней Азии и Персидского залива.
Издание также полагает, что Кремль может использовать гнев Вашингтона на Саудовскую Аравию для налаживания еще более тесных отношений с Эр-Риядом.
Как ранее писал сайт KP.RU, китайский журналист Хэ Чжигао заявил, что позиция Соединенных Штатов в отношении конфликта на Украине указывает на их стремление сохранить и усилить свою гегемонию в мире.
По его оценке, стремление США укрепить свое влияние на ЕС идет в разрез с интересами самой Европы, которая выступает за международную систему сотрудничества.
Напомним, президент России Владимир Путин выразил уверенность, что мир становится по-настоящему многополярным, и заметную роль в этом процессе играет Азия.
В частности, российский лидер выделил большое влияние Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).