Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области и подконтрольных Киеву районах Запорожья

Украинские чиновники сообщают о воздушной тревоге Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области и подконтрольных Вооруженным силам Украины районах Запорожья в четверг, 20 октября 2022 года. Об этом сообщают местные власти.

По словам руководителя Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, в результате ночных ударов повреждены промпредприятие и объект энергетической инфраструктуры.

Назначенный Киевом секретарь Запорожской областной военной администрации Анатолий Кутеев также предупредил население о воздушной тревоге. Он рекомендовал не покидать укрытий.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее воздушная тревога была объявлена в нескользких регионах Украины, в том числе в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожья и Донецкой Народной Республики.

Напомним, во вторник украинский президент Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября текущего года в стране было разрушено 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии на Украине.