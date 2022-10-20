Воздушная тревога объявлена в трех областях Центральной Украины 20 октября 2022 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога была объявлена утром, 20 октября, в трех областях Центральной Украины. О воздушной тревоги сообщили власти Кировоградской, Полтавской и Черкасской областей Украины.

«Воздушная тревога! Ракетная опасность» - написал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.

Аналогичные сообщения были в Кировоградской и Черкасской областях.

Напомним, днем ранее, 19 октября, также несколько областей объявляли воздушную тревогу, в том числе в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожья и Донецкой Народной Республики.

Напомним, удары по украинской инфраструктуре начали наноситься неделю назад, 10 октября. В субботу, 15 октября, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сказал о ракетном ударе по одной из общин области.