Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины в четверг, 20 октября 2022 года. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Как следует из сообщений украинских журналистов, сирены завыли по всем регионам страны. Из некоторых муниципалитетов поступают сообщения об ударах по объектам инфраструктуры.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко, в результате ночных ударов повреждены промпредприятие и объект энергетической инфраструктуры.

Напомним, заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предупредил жителей страны о массовых отключениях электричества, которое планируется 20 октября по всей территории государства. В городах также будет ограничено использование уличного освещения, добавил Кирилл Тимошенко.