Власти Днепропетровской области заявили о серьезных разрушениях на промпредприятии

В Днепропетровской области заявляют о взрывах на объекте энергетики и промпредприятии Фото: REUTERS

В Днепропетровской области повреждены объект энергетической инфраструктуры и промпредприятие. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Валентин Резниченко.

"Есть серьезные разрушения. Работают все службы. Предварительно, люди не пострадали", - написал Резниченко в своем телеграм-канале в четверг, 20 октября 2022 года.

По его словам, указанные объекты инфраструктуры находятся в Криворожском районе. Глава Днепропетровской области полагает, что взрывы произошли в результате ракетных ударов.

Как ранее писал сайт KP.RU, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины 20 октября. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Напомним, во вторник украинский президент Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября текущего года в стране было разрушено 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии на Украине.