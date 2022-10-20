На Украине сообщили о введении режима экономии электроэнергии из-за повреждений инфраструктуры Фото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА

На Украине введен режим экономии электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры, сообщают местные СМИ.

По информации издания «Суспильне новини», ограничения распространяются в первую очередь на промышленные предприятия и эксплуатацию электротранспорта. Кроме того, ограничат использование уличного освещения.

Так, в Киеве вместо троллейбусов на 21 маршруте из 38 будут временно работать автобусы, а в Харькове интервал движения поездов в метрополитене увеличили до 13 минут. В Сумской области электротранспорт не будет курсировать с 07:00 до 23:00, в городе Ровно эксплуатацию электротранспорта сократят на 50%.

Сократить использование троллейбусов решили также в Полтавской области, где они будут ходить только с 5:00 до 10:00, и в Хмельницком – там сократят количество курсирующего транспорта.

Как писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября текущего года в стране было разрушено 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии в стране.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о полном восстановлении электроснабжения в стране.