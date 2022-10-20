Бойцы Росгвардии нашли схроны с оружием и задержали пособника ВСУ

Бойцы Росгвардии выявили несколько тайников с боеприпасами и оружием Фото: Кадр видео

Сотрудники Росгвардии обнаружили несколько схронов с оружием и боеприпасами на территории освобожденных населенных пунктов, а также задержали пособника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства в четверг, 20 октября 2022 года.

Так, в одном из тайников найдены американский гранатомет Rocket Laucher, мины западного производства, гранаты, бронежилет, а также боеприпасы, в том числе около сотни патронов к огнестрельному оружию.

В другом схроне обнаружено свыше двух тысяч патронов калибров 5.45 и 7.62, четыре гранаты и магазины к автоматам, в том числе американской винтовке М-16.

Спецназ Росгвардии выявил и задержал пособника ВСУ. У него нашли ружье и газовый пистолет. Подозреваемого передали правоохранительным органам для проведения следственных действий.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее стало известно, что бойцы Федеральной службы войск национальной гвардии России уничтожили в Луганской народной республике две боевых машины пехоты и десять украинских военных.

Напомним, Вооруженные силы России и бойцы Росгвардии усилили оборону береговой линии Днепра на всем протяжении участка соприкосновения с украинскими военными.

Особое внимание уделяется наиболее уязвимым местам левого берега реки. В их числе наиболее узкое место перешейка Каховского водохранилища рядом с Энергодаром, где в прошлом месяце уже пресекалась попытка высадки десанта ВСУ.