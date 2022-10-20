Китай направил к берегам Тайваня 20 самолетов и три корабля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай направил к Тайваню 20 самолетов и три корабля Народно-освободительной армии, свидетельствуют данные Министерства национальной обороны острова.

«По состоянию на 17.00 20 октября Вооруженные силы Тайваня зафиксировали деятельность 20 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем», – говорится в Twitter ведомства.

По информации тайваньского Минобороны, два самолета пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива, среди них были один противолодочный самолет и один самолет радиоэлектронной разведки. В ответ на действия Пекина Тайбэй направил воздушный патруль, а также выпустил радиопредупреждения и привел в готовность зенитно-ракетные комплексы.

Ранее стало известно, что Китай требует от Соединенных Штатов прекратить любые официальные контакты с Тайванем, а также переговоры по поводу официальных торгово-экономического соглашения между Вашингтоном и Тайбэем.

Сайт KP.RU писал, что после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси Тайвань готовится к войне, а Китай к экономической и военной блокаде острова.