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Общество20 октября 2022 15:42

Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области

Он также проверил проверил ход подготовки мобилизованных
София ГОНЧАРОВА
Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области

Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области

Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области вместе с мобилизованными гражданами, которые проходят там подготовку.

До этого сообщалось, что глава государства посетил стрелковый комплекс в Рязанской области, где призванные на службу отрабатывают стрельбу в составе подразделений под руководством командиров и инструкторов.

По прибытии на полигон президент сразу приступил к изучению экипировки мобилизованных. Президенту РФ показали все, что в нее входит: бронежилет, оружие, каски и прочее. Также он увидел специальный рюкзак, в котором находятся комплект белья, коврик, спальник.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин посетил стрелковый центр концерна "Калашников" в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Глава государства осмотрел стрелковую галерею центра, ознакомился с новыми принципами и подходами концерна. Также специалисты "Калашникова" представили президенту образцы двух экспериментальных снайперских винтовок.