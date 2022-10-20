Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области вместе с мобилизованными гражданами, которые проходят там подготовку.

До этого сообщалось, что глава государства посетил стрелковый комплекс в Рязанской области, где призванные на службу отрабатывают стрельбу в составе подразделений под руководством командиров и инструкторов.

По прибытии на полигон президент сразу приступил к изучению экипировки мобилизованных. Президенту РФ показали все, что в нее входит: бронежилет, оружие, каски и прочее. Также он увидел специальный рюкзак, в котором находятся комплект белья, коврик, спальник.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин посетил стрелковый центр концерна "Калашников" в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Глава государства осмотрел стрелковую галерею центра, ознакомился с новыми принципами и подходами концерна. Также специалисты "Калашникова" представили президенту образцы двух экспериментальных снайперских винтовок.