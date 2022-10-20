NBC: Конгресс США планирует принять закон о помощи Киеву на сумму до 50 миллиардов долларов Фото: REUTERS

Конгресс США планирует до января 2023 года принять закон о предоставлении помощи Киеву на сумму до 50 миллиардов долларов. Конгрессмены предполагают, что такой суммы "должно хватить на весь следующий год", сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

- Этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год, - считает сенатор-республиканец, осведомленный о планах Конгресса.

Также он добавил, что по сравнению с этим, "12-миллиардный пакет представляется как мелочь".

Напомним, в конце сентября 2022 года в Конгрессе США достигли предварительной договоренности о выделении дополнительной помощи Украине на сумму примерно 12 миллиардов долларов. Согласно данным журналистов, голосование по этому вопросу конгрессмены США могут провести уже в самое ближайшее время. В случае положительного итога голосования новый пакет многомиллиардной финансовой помощи будет официально утвержден, а вышеуказанные денежные средства поступят Украине.

Накануне сообщалось, что Соединенные Штаты могут прекратить выделение Украине финансовой помощи, если на выборах в палату представителей победят республиканцы. По данным Axios, член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг отметил, что в США достаточно внутренних проблем, требующих безотлагательного решения.