ВС Украины обстреляли Рубежное и Лисичанск ракетами HIMARS

Украинские военные обстреляли Рубежное и Лисичанск ракетами HIMARS. Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины обстреляли ракетами HIMARS населенные пункты Рубежное и Лисичанск. Обстрел произошел в ночь на 21 октября, сообщает представительство Луганской Народной Республики в СЦКК.

Сообщается, что по Рубежному в 01.52 была выпущена одна ракета со сторону украинских вооруженных формирований, а по Лисичанску в то же время – четыре ракеты из РСЗО HIMARS.

«Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», - добавили в ведомстве.

Ранее сайт KP.RU писал, что три человека погибли при обстреле украинскими военными гражданской переправы в Херсоне в четверг 20 октября. Об этом сообщил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник. По словам Мирошника, среди погибших есть дети. Также несколько несовершеннолетних получили травмы при обстреле, добавил представитель ЛНР

В Белгородской области в руках у ребенка сдетонировало устройство, похожее на дрон ВСУ. Мальчик нашел устройство на улице, он госпитализирован в тяжелом состоянии.