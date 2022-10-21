Мирошник сообщил о трех погибших и десяти раненых гражданских при обстреле ВСУ переправы в Херсоне

Дети есть среди погибших и пострадавших во время обстрела со стороны ВСУ гражданской переправы в Херсоне.
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Три человека погибли при обстреле украинскими военными гражданской переправы в Херсоне в четверг 20 октября. Об этом сообщил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник. По словам Мирошника, среди погибших есть дети. Также несколько несовершеннолетних получили травмы при обстреле, добавил представитель ЛНР.
«Три человека погибли в результате обстрела гражданской переправы в Херсоне — среди них есть дети!», - написал Родион Мирошник в Telegram.
Также сообщается, что в результате обстрела сожжены 12 гражданских автомобилей.
«Десять человек получили тяжелые ранения, в том числе дети. Двенадцать гражданских машин сожжены», — добавил Мирошник.
Напомним, в четверг 20 октября украинские военные выпустили 12 ракет по переправе в Херсоне, 11 из них сбиты ПВО. Переправа использовалась гражданским населением.
Ранее сообщалось, что ВСУ пытались прорвать оборону в Херсонской области, но попали в засаду и обратились в бегство.
Тем временем в ООН выразили беспокойство из-за ударов Украины по Белгородской области.