Мирошник сообщил о трех погибших и десяти раненых гражданских при обстреле ВСУ переправы в Херсоне

Дети есть среди погибших и пострадавших во время обстрела со стороны ВСУ гражданской переправы в Херсоне. Фото: REUTERS

Три человека погибли при обстреле украинскими военными гражданской переправы в Херсоне в четверг 20 октября. Об этом сообщил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник. По словам Мирошника, среди погибших есть дети. Также несколько несовершеннолетних получили травмы при обстреле, добавил представитель ЛНР.

«Три человека погибли в результате обстрела гражданской переправы в Херсоне — среди них есть дети!», - написал Родион Мирошник в Telegram.

Также сообщается, что в результате обстрела сожжены 12 гражданских автомобилей.

«Десять человек получили тяжелые ранения, в том числе дети. Двенадцать гражданских машин сожжены», — добавил Мирошник.

Напомним, в четверг 20 октября украинские военные выпустили 12 ракет по переправе в Херсоне, 11 из них сбиты ПВО. Переправа использовалась гражданским населением.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались прорвать оборону в Херсонской области, но попали в засаду и обратились в бегство.

Тем временем в ООН выразили беспокойство из-за ударов Украины по Белгородской области.