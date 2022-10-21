Глава офиса Зеленского Ермак назвал идиотами тех, кто призывает к миру не на условиях Киева

Глава офиса Зеленского назвал идиотами всех, кто предлагает вести переговоры о мире не на условиях Украины. Фото: REUTERS

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак раскритиковал тезис о том, что «Украина должна перестать пытаться вернуть территории, чтобы предотвратить мировую войну» и назвал всех, кто ратует за мир не на условиях Украины, «полезными идиотами».

Об этом Ермак написал в колонке для издания Washington Post в четверг 20 октября. Также представитель офиса украинского президента обвинил Россию в том, что она якобы занимается «ядерным шантажом», причем никаких аргументов в доказательство этого обвинения Ермак не привел.

Ранее дипломат Геннадий Гатилов заявил, что США используют различные методы, чтобы удержать Киев от согласия решить конфликт дипломатическим путем.

«США убедили киевский режим, что Украина может победить Россию на поле боя. Это огромная трагедия для наших стран, поскольку бессмысленных смертей будет все больше и больше, пока Вашингтон не прикажет Киеву сесть за стол переговоров», - написал Гатилов.

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