Военная спецоперация на Украине 21 октября 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 октября 2022 года.
Бойцы Росгвардии нашли схроны с оружием и задержали пособника ВСУ. В тайниках найдены гранатомет Rocket Laucher, мины и гранаты.
Президент России Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области. Российский лидер пострелял из снайперской винтовки и пообщался с одним из мобилизованных.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не был заказчиком теракта на Крымском мосту.
В ООН выразили беспокойство из-за ударов Украины по Белгородской области.
Российские военные уничтожили свыше 200 противников на Николаево-Криворожском направлении. Еще 18 бойцов ВСУ сдались в плен.
ВСУ пытались прорвать оборону в Херсонской области, но попали в засаду и обратились в бегство.
Российские войска сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в Донбассе. Российская артиллерия и авиация отбросила противника на исходные позиции, уничтожив более 40 человек.