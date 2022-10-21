Постпред России в ООН Гатилов обвинил США в препятствии мирным переговорам с Украиной

США мешают начать российско-украинские мирные переговоры, заявил дипломат Гатилов. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты обманывают Украину, чтобы не допустить начала мирных переговоров с Москвой. Об этом заявил постпред России в ООН Геннадий Гатилов. Дипломат написал в Twitter, что США используют различные методы, чтобы удержать Киев от согласия решить конфликт дипломатическим путем.

«США убедили киевский режим, что Украина может победить Россию на поле боя. Это огромная трагедия для наших стран, поскольку бессмысленных смертей будет все больше и больше, пока Вашингтон не прикажет Киеву сесть за стол переговоров», - написал Гатилов.

Напомним, в октябре Байден подписал закон о дополнительной помощи Украине на 12,35 млрд долларов.

Также Джо Байден объявил о выделении Украине военной помощи на 725 млн долларов.

Тем временем американцы назвали Украину «самой коррумпированной страной в мире» и обвинили Байдена в отсутствии стандартов демократии из-за поддержки Украины.

Также сообщалось, что сын экс-президента США Трампа высмеял Зеленского за выпрашивание денег у Запада.

В США допустили прекращение помощи Украине в случае победы республиканцев на выборах.