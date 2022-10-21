Пленный старшина ВСУ заявил, что Запад считает Киев неспособным управлять своей армией

Украинскими войсками в боевых действиях против России руководят западные генералы Фото: Александр КОЦ

Западные страны, оказывающие Украине военную поддержку, считают Киев неспособным управлять собственной армией, и поэтому руководство боевыми действиями осуществляют иностранные генералы. Об этом заявил в беседе с РИА Новости военнопленный старшина разведроты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Катранич.

"Командир нам говорил, что, говорят, что наши не способны управлять армией, что помогает Америка нам", - уточнил Катранич.

Как ранее писал сайт KP.RU, вице-премьер Украины Ольга Стефанишина открыто признала, что Североатлантический альянс вовлечен в украинский конфликт, заявив, что российская спецоперация дает РФ опыт борьбы "фактически с армией НАТО".

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил мнение, что Североатлантический альянс де-факто уже влез в украинский конфликт. По его словам, это никак не повлияет на цели и задачи специальной военной операции России на Украине, которая продолжится и "будет доведена до конца".