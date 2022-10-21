Воздушную тревогу вновь объявили по всей Украине

По всей Украине опять объявили воздушную тревогу Фото: REUTERS

По всей территории Украины в очередной раз объявлена воздушная тревога в пятницу, 21 октября 2022 года. Об этом сообщают украинские средства массовой информации со ссылкой на данные чиновников и социальных сетей.

Сирены завыли, в частности, в Киеве, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

В некоторых регионах сообщают о взрывах. Так, власти Харьковской области сообщают о серии громких хлопков в региональном центре.

Напомним, днем ранее украинские журналисты заявили о нескольких взрывах в Николаеве.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко в четверг, 20 октября, проинформировал население региона, что в результате ночных ударов повреждены промпредприятие и объект энергетической инфраструктуры.