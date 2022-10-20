Украинские СМИ заявили о нескольких взрывах в Николаеве

Несколько взрывов в Николаеве произошло утром в четверг, 20 октября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько взрывов произошло утром в четверг, 20 октября, в Николаеве. Об этом говорится в публикациях украинского издания Klymenko Time.

Какие-либо подробности СМИ не приводит.

Как писал сайт KP.RU, накануне, утром в четверг, 20 октября, воздушная тревога была объявлена в трех областях Центральной Украины, среди которых Полтавская, Кировоградская, и Черкасская области, а позже воздушная тревога прозвучала в Киеве и Киевской области.

Напомним, в минувшую субботу, 15 октября, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе по одной из общин области. В тот же день, власти Запорожья объявили о разрушениях на инфраструктурных объектах города, среди которых энергетические, а позже в украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» сказали о том, что серьезные повреждения получил объект энергетической инфраструктуры Киевской области.