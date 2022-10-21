В Харькове прогремела серия взрывов

В региональном центре Харьковской области прогремела серия взрывов Фото: REUTERS

Серия взрывов прогремела в Харькове в пятницу, 21 октября 2022 года. Об этом сообщил руководитель областной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

На этом фоне глава региональных властей призвал местных жителей сохранять осторожность.

"В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны", - написал чиновник.

Как ранее писал сайт KP.RU, утром в пятницу по всей Украине объявлена воздушная тревога. Сирены завыли, в частности, в Киеве, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

Напомним, министерство обороны Российской Федерации в четверг, 20 октября, заявило, что Вооруженные силы (ВС) России высокоточным оружием поразили все назначенные объекты военного управления, а также системы энергетики Украины.