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Политика21 октября 2022 6:09

В Харькове прогремела серия взрывов

Глава региональной администрации призвал население сохранять осторожность
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
В региональном центре Харьковской области прогремела серия взрывов

В региональном центре Харьковской области прогремела серия взрывов

Фото: REUTERS

Серия взрывов прогремела в Харькове в пятницу, 21 октября 2022 года. Об этом сообщил руководитель областной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

На этом фоне глава региональных властей призвал местных жителей сохранять осторожность.

"В Харькове серия взрывов. Будьте предельно осторожны", - написал чиновник.

Как ранее писал сайт KP.RU, утром в пятницу по всей Украине объявлена воздушная тревога. Сирены завыли, в частности, в Киеве, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.

Напомним, министерство обороны Российской Федерации в четверг, 20 октября, заявило, что Вооруженные силы (ВС) России высокоточным оружием поразили все назначенные объекты военного управления, а также системы энергетики Украины.