В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы

В городе Запорожья сообщают о взрывах Фото: REUTERS

В городе Запорожье, который находится под контролем Вооруженных сил Украины, прогремели взрывы в пятницу, 21 октября 2022 года. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Данные об этом подтвердил назначенный Киевом глава областной военной администрации Запорожья Александр Старух. Он утверждает, что причиной громких хлопков стали ракетные удары.

Как ранее писал сайт KP.RU, в начале прошлой недели член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что по военным объектам в подконтрольном Украине городе Запорожье нанесены удары.

По его словам, целями также стали объекты гражданской инфраструктуры, которые используются украинскими боевиками и западными наемниками в качестве военных баз либо мест хранения вооружения и боеприпасов.

Напомним, на прошлой неделе высокоточными ударами в районе города Запорожье высотным оружием поражены штаб националистического формирования "Правый сектор"*, узел связи националистического формирования "Азов"* и два пункта временной дислокации иностранных наемников.

*Запрещенные в России экстремистские организации