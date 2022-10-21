Польша и страны Балтии предложат Евросоюзу новый пакет санкций против России Фото: REUTERS

Польша, Латвия, Литва и Эстония планируют предложить Евросоюзу ввести в отношении России новый пакет санкций. Они намерены представить свои предложения на саммите ЕС в пятницу, 21 октября.

Как передает Politico со ссылкой на проект нового пакета санкций, Варшава и страны Балтии предлагают ввести запрет на сотрудничество с Россией в сферах ядерной энергетики, технологий, а также еще больше ограничить импорт в ЕС российских алмазов.

Тем временем европейские дипломаты заявили изданию, что в ближайшей перспективе введение нового пакета санкций против России не планируется.

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз «закрыл лазейки» для обхода антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что грузовикам из Европы запретили возить товары в Россию. Какие есть исключения из этого запрета, читайте здесь на KP.RU.