Российские войска уничтожили ангар с иностранной военной техникой в Херсонской области Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Вооруженные силы России уничтожили в Херсонской области ангар с военной техникой, украинских войск, поставленной странами Запада, заявило Министерство обороны РФ.

«В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области высокоточным ударом ВКС России уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, российские войска поразили подразделения Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в Запорожской и Херсонской областях, ДНР, Николаеве и Запорожье. В районах населенных пунктов Украинка Херсонской области и Запорожья ВС РФ поразили два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в Николаевской области – хранилище топлива.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе ВС России высокоточным оружием большой дальности поразили в Львовской области арсенал с поступившим от западных стран вооружением, военной техники и боеприпасов.

Напомним, российские войска остановили очередную попытку наступления украинских подразделений в ЛНР и ДНР.