Глава МЭА Бирол считает, что Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа

В Международном энергетическом агентстве полагают, что Россия потеряла европейский рынок газа и нефти Фото: REUTERS

Руководитель Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол выразил мнение, что Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа. Соответствующее заявление прозвучало в эфире итальянского телеканала Rainews24.

"Европа – самый крупный энергетический рынок для России, очень важный и надежный клиент, - подчеркнул Бирол. - Россия потеряла этого клиента, и потеряла его точно навсегда".

Глава МЭА напомнил, что на Европу приходилось три четверти российского экспорта природного газа и свыше половины – нефти.

По его оценке, российской стороне понадобится время, чтобы найти новых клиентов на свои энергоносители, а также наладить логистические цепочки доставки. Без иностранных инвестиций производство газа и нефти в РФ будет снижаться, полагает Бирол.

Как ранее писал сайт KP.RU, израильские журналисты пришли к выводам, что переориентация внешней политики России на Восток покончит с гегемонией Соединенных Штатов на мировой арене и даст начало новому многополярному миропорядку.

Напомним, заместитель министра нефти Ирана Ахмед Асадзаде выразил мнение, что "Газпром" может экспортировать через территорию Ирана российский газ в Пакистан и другие страны Персидского залива, это перспективное направление.

По его словам, инициатива Тегерана стала еще актуальнее на фоне снижения экспорта газа в Европу и стремлении России перенаправить высвободившиеся объемы в азиатском направлении.