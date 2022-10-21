Российские войска отразили атаки мелких групп ВСУ на Запорожском направлении

Попытка наступления мелких групп ВСУ на Запорожье успешно отражена Фото: REUTERS

Российские военнослужащие отразили атаки нескольких мелких групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга в пятницу, 21 октября 2022 года. Сводка приводится в телеграм-канале оборонного ведомства.

Украинская армия силами небольших подразделений попыталась прорвать оборону в районе Времевского выступа.

"Все атаки российскими войсками отражены, противник отброшен на исходные позиции", - констатировали в министерстве.

В ходе боевых действий уничтожены свыше 40 украинских военных, пять пикапов, три бронемашины и два танка.

Напомним, в ходе того же брифинга объявлено, что Вооруженные силы России уничтожили в Херсонской области ангар с военной техникой, украинских войск, поставленной странами Запада.

Как ранее писал сайт KP.RU, на этой неделе российские военные уничтожили десант украинских войск, пытавшихся захватить Запорожскую атомную электростанцию. Атаковавшие задействовали 37 лодок и катеров с военнослужащими ВСУ, в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типов.