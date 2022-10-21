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Политика21 октября 2022 11:26

Российские войска отразили атаки мелких групп ВСУ на Запорожском направлении

Уничтожены свыше 40 украинских военных
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Попытка наступления мелких групп ВСУ на Запорожье успешно отражена

Попытка наступления мелких групп ВСУ на Запорожье успешно отражена

Фото: REUTERS

Российские военнослужащие отразили атаки нескольких мелких групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга в пятницу, 21 октября 2022 года. Сводка приводится в телеграм-канале оборонного ведомства.

Украинская армия силами небольших подразделений попыталась прорвать оборону в районе Времевского выступа.

"Все атаки российскими войсками отражены, противник отброшен на исходные позиции", - констатировали в министерстве.

В ходе боевых действий уничтожены свыше 40 украинских военных, пять пикапов, три бронемашины и два танка.

Напомним, в ходе того же брифинга объявлено, что Вооруженные силы России уничтожили в Херсонской области ангар с военной техникой, украинских войск, поставленной странами Запада.

Как ранее писал сайт KP.RU, на этой неделе российские военные уничтожили десант украинских войск, пытавшихся захватить Запорожскую атомную электростанцию. Атаковавшие задействовали 37 лодок и катеров с военнослужащими ВСУ, в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типов.