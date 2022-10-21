Секретарь СНБО Украины считает, что русский язык должен исчезнуть в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения», – заявил он в эфире телешоу «Говорит большой Львов».

Достижение взаимопонимания с русскоговорящими украинцами очень опасно для государства, в то время как обязательное знание английского языка полезно для граждан Украины, отметил Данилов. В этой связи секретарь СНБО пожаловался на большое количество экспертов на украинском телевидении, которые используют русский язык в качестве основного. По его словам, они даже претендуют на пост президента Украины.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин призвал не уподобляться тем, кто пытается отменить русскую культуру, и не отменять в свою очередь украинскую. Глава государства отметил, что около трех миллионов граждан России являются украинцами, поэтому отменить их язык и культуру невозможно.