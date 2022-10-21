ЕК подготовит предложения по использованию замороженных российских активов для Украины Фото: REUTERS

Еврокомиссии (ЕК) поручено подготовить предложения по использованию замороженных активов России для восстановления Украины, говорится в заявлении по итогам саммита Евросоюза.

«Евросовет призвал Европейскую комиссию представить предложения по использованию замороженных средств для поддержки восстановления Украины в соответствии с правом ЕС и международным правом», – сказано в документе, размещенном на сайте ЕС.

Как сообщил на пресс-конференции председатель Евросовета Шарль Мишель, вопрос использовании замороженных российских активов может быть рассмотрен на международной конференции помощи Украине. Она состоится 25 октября 2022 в Германии.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, что Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на нужды Украины.

Как писал сайт KP.RU, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил поделить активы России между Украиной и ЕС.

Между тем Швейцария отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбе передать Киеву замороженные российские активы.