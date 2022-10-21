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Политика21 октября 2022 15:48

ЕК подготовит предложения по использованию замороженных российских активов для Украины

Вопрос могут рассмотреть на международной конференции помощи Киеву
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ЕК подготовит предложения по использованию замороженных российских активов для Украины

ЕК подготовит предложения по использованию замороженных российских активов для Украины

Фото: REUTERS

Еврокомиссии (ЕК) поручено подготовить предложения по использованию замороженных активов России для восстановления Украины, говорится в заявлении по итогам саммита Евросоюза.

«Евросовет призвал Европейскую комиссию представить предложения по использованию замороженных средств для поддержки восстановления Украины в соответствии с правом ЕС и международным правом», – сказано в документе, размещенном на сайте ЕС.

Как сообщил на пресс-конференции председатель Евросовета Шарль Мишель, вопрос использовании замороженных российских активов может быть рассмотрен на международной конференции помощи Украине. Она состоится 25 октября 2022 в Германии.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, что Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи замороженных российских активов на нужды Украины.

Как писал сайт KP.RU, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил поделить активы России между Украиной и ЕС.

Между тем Швейцария отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбе передать Киеву замороженные российские активы.