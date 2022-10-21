Макрон раскритиковал США за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ Фото: REUTERS

Французский президент Эммануэль Макрон раскритиковал власти Соединенных Штатов за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ.

По его словам, стоимость энергоресурса на американском рынке стоит сильно дешевле, чем на европейском.

- Есть выбор, который сделала американская экономика, это привлекательный выбор, который я уважаю, но это порождает двойные стандарты - когда американские цены на энергию гораздо дешевле, чем у нас, потому что США - производитель энергии. И они продают у себя газ в три-четыре раза дешевле, чем нам, - заявил Макрон во время своего выступления на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Политик также добавил, что планирует обсудить данный вопрос в ходе своего визита в США в декабре этого года.

Ранее сообщалось, что столкнувшись со стремительным ростом цен на электроэнергию, крупные международные концерны и представители мелкого бизнеса покидают Евросоюз. Руководство компаний считает, что только таким образом бизнес может сэкономить. Французские фирмы сворачивают производство и готовятся к релокации за пределы ЕС.