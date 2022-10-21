Украинский блогер Шарий выложил видео с мэром Киева Кличко, летающим в аэротрубе в Испании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видео с мэром Киева Виталием Кличко, развлекающимся в аэротрубе в Испании.

"Обстрелы? Проблемы? Расслабьтесь. Как сделал это Виталий Кличко в аэротрубе Windoor в Empuriabrava (Жирона, Испания)", — написал он в подписи к ролику, который выложил в Telegram-канале.

Автор ролика также снял монитор с расписанием занятий, где видно название заведения, время сеанса и имя ученика — Кличко Виталий.

Главный оратор и острослов украинской политики разменял полувековой юбилей. Мы знаем его в двух ипостасях — как прекрасного боксера и чемпиона мира, и как политика — мэра Киева. Руководить главным городом Украины Кличко стал в 2014 году после Майдана и с тех пор практически каждое его публичное выступление сразу же разбирается на цитаты. "Комсомольская правда" собрала для вас главные перлы от великого спортсмена-политика.

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