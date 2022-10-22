Россия распространила в Совбезе ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя сообщил, что Россия распространила в Совбезе всемирной организации письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч.

" В сутки прилетает до 120 ракет, из которых большинство - американские HIMARS, причем украинцы нацеливают их специально на Каховскую дамбу с тем, чтобы пробить ее и вызвать тем самым повышение уровня воды, которое повлечет затопление близлежащих территорий. При таком сценарии могут погибнуть тысячи мирных людей, пострадают тысячи домостроений", - сказал он.

Небензя также указал на избирательный подход всемирной организации к проблеме разрушения гражданской инфраструктуры.

"Видим, что Секретариат ООН наконец-то озаботился сюжетом с разрушением гражданской инфраструктуры. К сожалению, снова однобоко - мы не услышали ни слова о тех разрушениях, которые Киев уже восемь лет причинял и продолжает причинять на Донбассе", - отметил российский дипломат.

Слова генерала Суровикина о том, что украинские войска готовятся разбить ракетами дамбу Каховской ГЭС и запустить тем самым техногенную катастрофу, подтверждают — зачем надо срочно эвакуировать людей из Херсона. А размер катастрофы может быть страшным.

Как рассказывал сайт KP.RU, В случае взрыва дамбы, вниз по Днепру со скоростью 25 км/час пойдет волна высотой 5 метров! Она смоет все прибрежные поселки, встретившиеся на ее пути. Через 2 часа это цунами будет уже в Херсоне. Вода будет прибывать 14 часов, затопив обширные территории — смотрите карту.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.