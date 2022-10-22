Небензя назвал фейком заявления западных стран о якобы поставках иранских беспилотников России Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал фейком сообщения о покупке Россией иранских беспилотников.

«Украина и ее западные покровители пытаются раскрутить еще один фейк: о якобы совершенных поставках в Россию иранских БПЛА», — сказал он.

Небензя также призвал членов Совбеза ООН потребовать от Секретариата не участвовать в расследовании по заявлению о якобы нарушении резолюции 2231, которая запрещает Ирану торговлю конкретными видами продукции без одобрения СБ ООН.

Напомним, во вторник, 18 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает какой-либо информацией о закупках или задействовании Россией иранских БПЛА, указав на то, что используется российская техника с российскими наименованиями.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство иностранных дел Украины обвинило Иран в поставках оружия России. Внешнеполитическое ведомство указало, что Москва якобы использует беспилотники иранского производства для ударов по объектам критической инфраструктуры Незалежной, и призвало Тегеран прекратить поставки.

Ранее в Белом доме сообщили о том, что Россия якобы продолжает вести с Ираном переговоры о закупке Москвой беспилотных летательных аппаратов у Тегерана для их дальнейшего применения во время специальной военной операции на Украине. О планах иранской стороны поставить РФ до нескольких сотен БПЛА в ускоренном порядке заявил ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.