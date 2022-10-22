ВКС России запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с военными спутниками с космодрома Плесецк

С космодрома Плесецк состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космическими аппаратами на борту в интересах Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Уточняется, что порядковыми номерами космических аппаратов являются «Космос-2561» и «Космос-2562».

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, ракета-носитель «Союз-2.1» стартовала с космодрома Плесецк во вторник 22 марта со спутником связи «Меридиан-М». Все предстартовые операции, и запуск ракеты прошли в штатном режиме, через три минуты после старта ракету приняли на сопровождение Космические войска.

До этого сообщалось, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США обнародовало план перехода от эксплуатации Международной космической станции к использованию станций на низкой околоземной орбите. Согласно этому плану, уже в январе 2031 года МКС могут свести с орбиты и затопить.