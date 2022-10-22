"МК": россиянка не позволила сотрудникам аэропорта в Болгарии изъять у нее евро Фото: REUTERS

Россиянка дала отпор сотрудникам аэропорта Варны в Болгарии после того, как те попытались изъять у нее евро.

Как рассказывает сайт mk.ru, Татьяна с супругом прошли паспортный контроль и ожидали вылета. К семейной паре подошли двое мужчин в форме и стали интересоваться, сколько у них с собой денег, потребовав показать сумки. После того, как мужчина вытащил около 2000 евро, сотрудники аэропорта пересчитали деньги и попытались их изъять.

"Стали бормотать что-то про 300 евро, которые разрешено перевозить", - приводит издание слова Татьяны.

В ответ россиянка на повышенных тонах дала отпор мужчинам в форме, после чего те, по ее словам, "махнули рукой, поворчали, развернулись и отправились к другим русским пассажирам".

Ранее сообщалось, что в Финляндии таможенная служба практически ежедневно конфискует евро у пересекающих границу россиян. Об этом сообщала телекомпания Yle со ссылкой на главного инспектора ведомства Яркко Кескинена.

Российским туристам официально запретили вывозить евро через финскую границу. В департаменте таможенного контроля Финляндии заявили, что это связанно с санкционными ограничениями Европейского союза в отношении России, а ввозить европейскую валюту нельзя ни в каком виде и ни в каком количестве.

Евросоюз озвучил очередные санкции. Теперь в Россию запрещено «продавать, поставлять, передавать или экспортировать» банкноты евро. Что это значит и по кому может ударить? Стратег инвестиционной компании «Универ-Капитал» Дмитрий Александров рассказал "Комсомольской правде" надо ли срочно покупать валюту. Подробнее читайте здесь.