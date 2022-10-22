Небензя: Украина давно применяет на территории России террористические методы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевские власти при кураторстве западных партнёров уже на протяжении долгого времени применяют диверсионные методы на территории России, заявил российский постпред при организации Василий Небензя.

«Украинские «стратеги» при кураторстве своих западных хозяев уже давно задействуют террористические диверсионные методы на российской территории», — сказал он на заседании СБ ОНН.

Российский дипломат отметил, что тому есть много подтверждений, однако «апогеем их усилий» постпред назвал теракт на Крымском мосту, совершённый украинскими спецслужбами.

Ранее Следственный комитет России подтвердил причастность спецслужб Украины к взрыву грузовика на Крымском мосту. К теракту также причастны граждане Украины, России, Армении и Грузии, некоторые из них обеспечивали транзитный канал перевозки товаров на территорию РФ для последующего перемещения через границу заминированного автомобиля.

Как писал сайт KP.RU, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) признал, что Киев стоит за взрывом на Крымском мосту.

Напомним, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Ударная волна была такой силы, что обрушились два пролета автомобильной части моста. Арки моста не пострадали.