Небензя отказался слушать речь представителя Украины на заседании Совбеза ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред России при ООН Василий Небензя не стал слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который недавно позволил себе переход на личности в отношении российских дипломатов.

"Прежде чем завершить, хотел бы заранее предупредить, что выслушивать сегодня очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в стенах СБ и тем доставлять ему какое-то странное и порочное удовольствие, которое он от этого получает, я не буду", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица перешел на личные оскорбления российских дипломатов. На это отреагировал представитель Москвы Дмитрий Полянский, который в ответ сообщил ему, что "до дна осталось немного".

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал дезинформацией обвинения в адрес российской стороны от американской коллеги Линды Томас-Гринфилд, которая заявляла о якобы создании Москвой "фильтрационных лагерей". По словам Небензи, подобные высказывая можно сравнить с сюжетом к фильму ужасов.

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