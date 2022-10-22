Шольц признал, что Россия никогда не угрожала эскалацией конфликта на Украине

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Россия никогда не угрожала Германии эскалацией конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на соответствующий вопрос журналиста немецкой газеты Die Welt.

По словам политика, о содержании переговоров с российским лидером Владимиром Путиным он не может говорить по "уважительным причинам", но все сообщения западной прессы о якобы имевших место угрозах с российской стороны не соответствуют действительности.

"Сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны", - подчеркнул Шольц.

Как ранее писал сайт KP.RU, Олаф Шольц выразил мнение, что специальная военная операция, проводимая Россией на Украине, является "крестовым походом" против всего Запада. Он также заверил, что Германия продолжит оказывать Киеву военную и экономическую помощь.

Напомним, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла обратилась к немецкому правительству с призывом отменить все санкции в отношении России и прекратить поставлять вооружение Украине. По ее словам, также необходимо расследовать атаки на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" и содействовать возобновлению поставок газа по ним.