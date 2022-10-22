Главнокомандующий ВМС США Гилдей заявил о подготовке к войне с Китаем

США прямо признали, что готовятся к войне с Китаем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты готовятся к войне с Китаем. Соответствующее заявление сделал командующий Военно-морскими операциями армии США, адмирал Майкл Гилдей. Слова высокопоставленного военного приводит издание Financial Times.

По его оценке, боевые действия из-за ситуации с Тайванем, который КНР считает своей территорией, могут развернуться в течение года.

"Такая возможность будет в 2022 году или теоретически в 2023 году, - уточнил Гилдей. - Но это не такая проблема, которая может исчезнуть по нашему желанию".

Адмирал подчеркнул, что Пентагон должен быть готов к бою уже "сегодня вечером", чтобы "выставить самые смертоносные силы, какие только сможем".

Командующий Военно-морскими операциями американской армии аргументировал это тем, что Пекин "выполняет каждое свое обещание", в то время как лидер КНР Си Цзиньпин публично объявил о намерении поставить точку в тайваньском вопросе.

Как ранее писал сайт KP.RU, Китай направил к Тайваню 20 самолетов и три корабля Народно-освободительной армии. Об этом свидетельствуют данные Министерства национальной обороны острова.

По данным ведомства, два самолета пересекли "срединную линию" Тайваньского пролива, среди них были один противолодочный самолет и один самолет радиоэлектронной разведки.

Напомним, Си Цзиньпин на церемонии открытия 20-го съезда Коммунистической партии Китая сообщил, что Китай намерен нарастить потенциал своих Вооруженных сил для защиты государственного суверенитета.

Генеральный секретарь компартии Китая также добавил, что Пекин стремится к воссоединению с Тайванем на мирных условиях, но допускает применение силы в случае необходимости. По его словам, при любом развитии событий меры не будут направлены против мирного населения.