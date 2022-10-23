Советник главы ЛНР Сорока: украинские военные часто добивают на поле боя раненых военнопленных Фото: REUTERS

Советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока рассказала, что украинские военные нередко убивают на поле боя раненых военнопленных, чтобы не тратить время на их транспортировку и оказание медицинской помощи.

"Один из них (освобожденных военнопленных) рассказал о том, что если в процессе пленения человек ранен, то превалируют случаи, когда человека просто убивают. Чтобы не возиться, не оказывать медицинскую помощь, чтобы не было проблем при транспортировке", - рассказала она после общения с двумя бойцами Народной милиции ЛНР, освобожденными из украинского плена.

Омбудсмен назвала Украину государством, занимающимся терроризмом в отношении жителей Донбасса и "в отношении в целом людей".

Ранее стало известно, что на подконтрольной Киеву территории Донецкой области морские пехотинцы вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли своих сослуживцев. Как выяснилось, в настоящее время украинские правоохранители выясняют обстоятельства гибели пехотинцев воинской части А-2802. По предварительной информации, тела морпехов были обнаружены в доме, в котором они временно проживали. В рамках следствия открыто уголовное производство.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.