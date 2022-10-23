Экс-министр финансов Греции Варуфакис заявил, что экономический крах Евросоюза предопределен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис выразил уверенность, что в данный момент Европейский союз находится в глубоком кризисе, а его экономический крах уже предопределён.

В интервью немецкому телеканалу N-TV он обратил внимание, что в данный момент в Европе разворачивается масштабная деиндустриализация, когда предприятия вынуждены закрываться или перемещаться в США.

По мнению политика, Евросоюз находится в глубоком кризисе.

Ранее чешский экономист Ярослав Шульц заявил, что решение Берлина направить 200 млрд евро на поддержку немецкой промышленности стало одним из наиболее решительных шагов к распаду Евросоюза.

До этого член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев выразил мнение, что решение Украины о прекращении экспорта энергии в страны Евросоюза может привести к разбалансировке Европейского рынка электроэнергии. По его мнению, вероятнее всего, цена за электроэнергию станет "астрономической", а некоторые страны могут покинуть ЕС.