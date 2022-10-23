Возбуждено уголовное дело по факту крушения военного самолета Су-30 в Иркутске Фото: Фото очевидцев

Следственный Комитет России возбудил уголовное дело по факту падения военного самолета Су-30 в Иркутской области. Об этом сообщает СК РФ.

«Следственными органами СК России по факту падения в Иркутской области самолета СУ-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытание без боекомплекта, возбуждено уголовное дело», - сказано в сообщение ведомства.

Уточняется, что речь идет о ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Как сообщается, на данный момент на месте происшествия работают следователи, а также криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Напомним, военный самолет Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске в воскресенье, 23 октября. Об этом сообщил Иркутский губернатор. Позже МЧС заявили, что воздушное судно упало в ходе испытательного полета, а в результате падения возник пожар, площадь которого достигла 200 кв. м. Кроме того, стало известно о гибели двух пилотов, жертв среди местных жителей нет.