Зеленский прокомментировал сообщения о подготовке провокаций с «грязной бомбой» Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщение о подготовке Киевом провокации с "грязной бомбой" словами о "российской угрозе". В своем обращении украинский лидер упомянул о "грязной ядерной бомбе" как о "так называемой".

Напомним, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своими иностранными коллегами и довел свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы». Как отметил глава российского военного ведомства, цель провокации - обвинить Россию в использовании оружия массового уничтожения.

"На начинающейся неделе это будет задачей номер один для нашей дипломатии – объяснять, что происходит. И я уверен: мир будет с нами. Мир поймет", - приводит слова Зеленского РИА Новости.

Президент Украины считает, что якобы угрозы исходят со стороны России и призвал мир "максимально жестко отреагировать". По его словам, "это основание и для санкций, и для еще большего усиления поддержки Украины".

Как рассказывал сайт KP.RU, накануне агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники в нескольких странах, в том числе на Украине, заявило, что Киев готовит провокацию, которую собираются провести на украинской территории при помощи маломощного ядерного боеприпаса или так называемой «грязной бомбой». Целью провокации станет обвинение Москвы в применении данного оружие массового уничтожения, а позже запуск мощной антироссийской кампании, отметило издание.

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