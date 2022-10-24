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Политика24 октября 2022 1:06

Шольц и Урсула фон дер Ляйен выступили с инициативой разработать «план Маршалла» для Украины

Напомним, "Планом Маршалла" называют программу помощи Европе после Второй мировой войны
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Шольц и Урсула фон дер Ляйен выступили с инициативой разработать «план Маршалла» для Украины

Шольц и Урсула фон дер Ляйен выступили с инициативой разработать «план Маршалла» для Украины

Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что для Украины необходимо разработать "план Маршалла".

"Речь идет ни больше ни меньше как о создании нового плана Маршалла XXI столетия", - приводит их слова немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При этом ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц , что восстановление Украины станет более масштабным, чем «план Маршалла» по послевоенному восстановлению Европы, обойдясь в миллиарды, при этом, по его мнению, вопросы заключения мира находятся в компетенции исключительно украинцев.

Напомним, "план Маршалла" — это американская программа помощи Европе после Второй мировой войны. Названа по имени ее автора – Джорджа Маршалла. Вашингтон пришел к выводу, что плачевное положение экономики европейских стран может позволить Советскому Союзу распространить влияние на Западную Европу, чего США не хотели допустить.

Программа помощи включала средства на восстановление послевоенной экономики в размере 13,7 миллиарда долларов (в перерасчете на нынешние времена – порядка 150 миллиардов). Правда, европейцы просили 28 миллиардов, но американцы отвергли такие претензии как запредельные.