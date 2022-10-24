Blick: пять граждан России попросили Швейцарию исключить их из списка санкций

Пять россиян просят у Швейцарии исключить их из списка антироссийских санкций, сообщает газета Blick со ссылкой на Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR).

"Было подано пять заявок", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что власти не раскрывают личности тех, кто подал заявления на исключение из списка.

Ранее секретарь Швейцарской народной партии (UDC) Андреа Зомер заявил, что введение Швейцарией новых санкций против России противоречат конституции страны.

Как писал сайт KP.RU, Швейцария ввела эмбарго на поставки российского золота, присоединившись к седьмому пакету антироссийских санкций Евросоюза. Также запрещены другие операции с золотыми изделиями из России, такие, как транспортировка и покупка. Федеральный совет Швейцарии отметил, что ни одна из антироссийских мер не направлена против торговли сельскохозяйственной или продовольственной продукцией между третьими странами и Россией, поскольку Берн привержен борьбе с глобальным продовольственным и энергетическим кризисом.